بكين تحذر الفلبين من القيام باستفزازات مع تصاعد النزاع في بحر الصين الجنوبي

وجهت الصين تحذيرا إلى الفلبين من اتخاذ المزيد من الإجراءات في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، بعد أن أزالت مانيلا حاجزا عائما أقامته بكين بالقرب من منطقة مياه ضحلة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم .

الفلبين: الحاجز العائم خطر على الملاحة

ووصف خفر السواحل الفلبيني الحاجز العائم بأنه «خطر على الملاحة وانتهاك واضح للقانون الدولي»، في بيان له، الاثنين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وين بين، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء: «إن ما يسمى بالبيان الصادر عن الفلبين هو حديث مع النفس»، مضيفا أن الصين عازمة على حماية سيادتها ومصالحها البحرية على جزيرة هوانجيان.

وتابع: «ننصح الفلبين بعدم القيام باستفزازات أو السعي إلى إثارة المشاكل».

تصاعد التوتر بين الصين والفلبين

وتصاعدت التوترات القائمة منذ فترة طويلة، وآخرها يوم الأحد الماضي، عندما اتهمت الفلبين الصين بتركيب الحواجز العائمة، وتطالب الصين والفلبين وتايوان بجزيرة هوانجيان، المعروفة أكثر باسم سكاربورو شول، وتتمتع الصين بالسيطرة الفعلية على المنطقة.