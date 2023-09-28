آخر موعد للأوكازيون الصيفي 2023.. «إلحق اشتري بأسعار مخفضة»

يهتم العديد من الأشخاص بالعروض والتخفيضات، وينتظرون موعد الأوكازيون الصيفي أو الشتوي في نهاية كل موسم، للحصول على المنتجات والملابس بأسعار مخفضة.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، آخر موعد للأوكازيون الصيفي الذي يستمر العمل به منذ 7 أغسطس الماضي، لتوفير المنتجات بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

آخر موعد للأوكازيون الصيفي 2023

ووفق المعلن عنه فإن آخر موعد للأوكازيون الصيفي، سيكون بعد غد السبت الموافق 30 سبتمبر الجارى.

وذكرت وزارة التموين في بيان لها، بعض القواعد الخاصة بالأوكازيون الصيفي، أهمها أحقية المحلات المشاركة في الأوكازيون اختيار نسبة التخفيضات دون إلزامها بأي نسبة في التخفيضات، شريطة أن تكون هذه التخفيضات حقيقية، وأن يتم الإعلان عن سعر المنتج قبل وبعد التخفيضات.

وأكدت وزارة التموين أن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووصل عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي 2023 منذ انطلاقه من شهر في 7 أغسطس الماضي، 3284 محلا على مستوى المحافظات بتخفيضات تتراوح من 20% وتصل إلى 75% في بعض المحال.