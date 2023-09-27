تنظيم مسيرة بكفر الشيخ لدعم الرئيس السيسي 2 أكتوبر المقبل

أعلن المستشار القانوني، محمد الأجرود ، أمين حزب حماة الوطن، في كفر الشيخ، وعضو الهيئة العليا لتحالف الأحزاب الداعمة للرئيس السيسي، والتي تضم 42 حزبا وكيانا سياسيا، تنظيم مسيرة حاشدة يوم 2 أكتوبر من الشهر المقبل، وذلك في ميدان النصر، بوسط عاصمة الإقليم بمدينة كفر الشيخ.

ويشارك في المسيرة أحزاب حماة الوطن، وإرادة جيل، ومجلس القبائل والعائلات المصرية، وذلك بهدف تحرير توكيلات لدعم ترشح الرئيس السيسي في انتخابات الرائاسة المقبلة

دعم الرئيس يرتبط باستقرار الوطن

وأوضح «الأجرود»، في تصريحات خاصة لت«للوطن»، أن الأمر يتوقف بمستقبل مصر كدولة رائدة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وأن دعم الرئيس السيسي يعتبر بمثابة دعم المنطقة العربية بأثرها، مشيرا أن أبناء كفر الشيخ المخلصين لوطنهم وفي حب الرئيس وهم كثر يعرفون قدر ما قدمه هذا الرجل المخلص لشعبة ووطنه.

جني ثمار المشروعات القومية

وأشار «الأجرود»، أن الفترة المقبلة هي فترة جنى ثمار تلك المشروعات القومية الكبيرة والعملاقة، بما يصب في مصلحة المصريين والأجيال القادمة، لافتاً أن الرئيس السيسي حارب الفقر والإرهاب، وأقام المشروعات.