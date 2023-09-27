فتاة جزائرية تنشئ ناديًا للطيران لمساعدة عشاق الرياضات الخطرة

لم يكن تحقيق الحلم سهلا بالنسبة للفتاة الجزائرية حفيظة شري، التي نجحت في إنشاء نادٍ خاص بها للطيران المظلي، بهدف مساعدة عشاق الرياضات الخطرة من أجل التغلب على مخاوفهم والتحليق فوق مدينة بجاية الساحلية الجزائرية.

ولا يستهوي الطيران الشراعي الشباب من الذكور فقط، ولكنه يستهوي الفتيات أيضاً، وهي حالة «حفيظة» التي أكدت أن حبها للإحساس الذي يسببه ارتفاع نسبة الأدرينالين في الدم أثناء التحليق في السماء، ألهمها فكرة إنشاء هذا المشروع، وفقاً لتقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية".

هواية رائعة

وأكدت الفتاة الجزائرية حفيظة شري أنها اختارت هذه الهواية لإعطاء أصدقائها وزملائها وعائلتها الفرصة لخوض تجربة التحليق في السماء دون خوف، وأضافت أن الطريقة الوحيدة لفهم كيف يتم الطيران في السماء دون خوف هو أن تعيش التجربة، وحتى الذين يخافون من الإقلاع ينسون مخاوفهم بمجرد الوصول إلى السماء.

معظم من يجربون الطيران المظلي سيدات وأزواج

ومعظم الذين يحاولون تجربة الطيران المظلي مع «حفيظة» من النساء والأزواج، ويختار الكثير منهم إهداء هذه التجارب إلى زوجاتهم في المناسبات السعيدة.