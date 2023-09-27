مباريات المجموعة الرابعة لمنافسات الدور الثاني بدوري مراكز الشباب في كفر الشيخ

انطلقت مباريات المجموعة الرابعة ضمن منافسات الدور الثاني من دوري مراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، على 3 ملاعب في تمام الساعة الثالثة عصرًا، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

نتائج لقاءات المجموعة الرابعة

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ لقاءات المجموعة الرابعة اليوم، أسفرت عن التعادل الإيجابي للكوم الطويل 3 أهداف مقابل 3 أهداف أمام الخادمية، وفوز الرملة على الكوم الطويل بخمسة أهداف مقابل هدفين وفوز الفيروز على فرج الكبرى بـ3 أهداف مقابل هدف واحد فقط، كما تشهد ملاعب مراكز شباب كفر الشيخ الأحد منافسات المجموعة أولى وتضم فرق «منية المرشد، ومنية جناج، وكفر مجر، وسنهور، ومحلة دياي، وأبو زيادة».

منافسات دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ

وتتجدد منافسات دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ، الأحد الموافق 1 أكتوبر ولقاءات المجموعة الأولى في تمام الساعة الثالثة عصراً، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير المشروعات، ومصطفى الخطيب، منسق الدورى بالمديرية ومراقب مباراة بملعب الرملة، وعبده شبانة، مراقب مباراة بملعب إبشان، والدكتور فوزي حسيب، مراقب مباراة بملعب المنشة الشرقية.