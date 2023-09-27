الطالبة غادة عبد الله بعد بكائها أمام الرئيس السيسي: «مخفتش وحسيت إنه والدي»

«جبر بخاطري وقالي متعيطيش»، هكذا كشفت الطالبة غادة محمد عبدالله الأولى على قسم الإعلام بكلية تربية نوعية جامعة بنها عن كواليس لقائها بالرئيس بالأمس، مشيرة إلى أنه كان بمثابة الحلم الذي تم تحقيقه، قائلة: «فوجئت ببكائي أمام الرئيس بعد أن طلبت منه تعيني باعتباري من أوائل الخريجين».

لم أشعر بنفسي إلا أمام الرئيس

وأضافت غادة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، لم أشعر بنفسي سوى وأنا اخترق صفوف الطلاب وأتوجه إلى الرئيس السيسي، حيث شعرت بأنه والدي ولم أشعر بأي رهبة وأنا أقف بين يديه.

وتابعت: «سبب بكائي لم يكن خوفا من الرئيس أو كسر البروتوكول، بل بسبب الهيبة من الموقف وتفاعل الرئيس مع حديثي».

وزير التعليم العالي وعد بدراسة حالتي

وأضافت أن وزير التعليم العالي وعد بدراسة حالتها واتخاذ الإجراءات القانونية لتعيينها في الجامعة، مشيرة إلى أنها فخورة بهذا التكريم، ويعتبر خير مكافأة لها على سنوات الدراسة والاجتهاد والكفاح حتى الحصول على التفوق.

وأشارت إلى أن لقاء الرئيس فخر كبير لكل طالب تم تكريمه، ويدل على اهتمام الرئيس بالعلم والتعليم، ويؤكد ما شهدته العملية التعليمية والجامعات المصرية من تطور كبير خلال السنوات الماضية.

تكريم مجموعة من أوائل الطلاب والمتفوقين

وشهد الرئيس السيسي، تكريم مجموعة من أوائل الطلاب والمتفوقين، في رسالة تأكيد وعرفان للعقول المصرية النابغة، وأن الدولة المصرية تقدر العلم والتعلم والبحث العلمي، وتهتم بكل المتفوقين والعقول النابغة، وتمكن المصريين في كل المجالات والقطاعات، وتنهض بعقول شبابها