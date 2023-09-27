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مؤتمر لإعلان تفاصيل الدورة الـ39 لمهرجان الإسكندرية غدا

كتب:

أحمد حسين صوان
10:18 م | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي

رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي

يعقد الناقد السينمائي الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، ورئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، مؤتمرًا صحفيًا في تمام الخامسة مساء غداً الخميس، بمحافظة الإسكندرية.

ومن المقرر أن يشهد مؤتمر الصحفي لمهرجان الإسكندرية، الإعلان عن كل تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان، وعدد الأفلام والدول المشاركة، كما سيتم الكشف عن الفنانين المقرر تكريمهم خلال فعاليات المهرجان، وأهم الإصدارات وأعضاء لجان التحكيم.

يذكر أن الدورة الـ39 للمهرجان، تفتتح فعالياتها يوم الأحد المقبل الموافق 1 أكتوبر بمكتبة الإسكندرية، وتستمر حتى 5 أكتوبر، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وآسيا وأوروبا.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.