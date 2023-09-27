«عيدنا واحد».. أقباط يحتفلون بتوزيع حلوى المولد في الشارع ودور الأيتام

بِطلّة مشرقة وزى كنائسى، تجول الراهب دوماديوس، الكاهن بكنائس القاهرة للأقباط الأرثوذكس، فى شوارع القاهرة، حاملاً علبة «حلاوة المولد»، لتوزيعها على المارة، ومشاركة المسلمين احتفالاتهم بالمولد النبوى الشريف، ونشر المحبة فى جميع ربوع مصر.

تجول الراهب دوماديوس مع الإمام أحمد صابر، ووزّعا الحلوى على المارة وعمال النظافة وفى دور الأيتام أيضاً، مردّداً: «إحنا شعب واحد، ولازم نتشارك الفرحة»، فالأواصر التى تربط الأقباط والمسلمين قوية، وتأتى المناسبات لتُحيى عنصرى الأمة، بهدف المشاركة وإدخال البهجة والسرور على قلوب الجميع: «الاحتفالات المشتركة بتزيد المحبة بين الجميع».

لا يشارك الأقباط فى احتفالية المولد النبوى بتوزيع الحلوى فقط على المسلمين، إنما بتصنيعها أيضاً، الهدف الذى دعت إليه مبادرة المهندس ناجى لبيب «كلنا إنسان»، واستجاب إليه كثير من الأسر القبطية، بتصنيع الحلاوة وتوزيعها على الجيران والأصدقاء: «كل سنة لازم أعلن عن المبادرة، وأجمع أعضاء الفريق وأجهز كل مستلزمات تصنيع حلاوة المولد، وعلى مدار أسبوع بنصنعها ونوزّعها، وأوقات بنشتريها على طول ونوزعها على الأهالى وفى دور الأيتام»، حسب «ناجى»، الذى يتمسّك بإطلاق هذه المبادرة كل عام: «ربنا ما يقطع لنا عادة».