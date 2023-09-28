«الزراعة» توزع حلوى وسلع غذائية «مجانا» على أهالي الشيخ زويد

واصلت قافلة وزارة الزراعة «سيناء في القلب» أعمالها، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للمساهمة في خفض العبء عن كاهل أهالي سيناء.

وانطلقت القافلة برئاسة سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، لمتابعة حملة طرق أبواب القرى العائدة إلى سيناء بمنطقتي الطويل والشيخ زويد، ولقاء الأهالي، وتوزيع هدايا الرئيس السيسي ومنتجات وزارة الزراعة حلوى المولد بالمجان.

واستقبل اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، القافلة بعد انتهاء أعمالها، وأهدى درع المحافظة للسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقديرا لجهود الوزارة في تحقيق التنمية بالمحافظة، فضلا عن الدور البارز والمهم الذي قدمته القافلة الكبرى، والتي تعد هي الأكبر لدعم أهالي سيناء.

أكبر قافلة من منافذ منتجات وزارة الزراعة

وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أطلق أكبر قافلة من منافذ منتجات وزارة الزراعة إلى سيناء، إذ ضمت 41 سيارة محملة بحوالي 75 طنا من المواد والمنتجات والسلع الغذائية المتنوعة، من خضر ولحوم ودواجن واسماك ومنتجات ألبان، وبقالة وبقوليات، بأسعار مخفضة بنسبة 50% على الأقل، فضلا عن هدايا الرئيس السيسي من السلع لتوزيعها على القرى الاكثر احتياجا بالمجان.