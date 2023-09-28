تعرف على الإجازات المتبقية من عام 2023.. اعرف التفاصيل

الإجازات الرسمية المتبقية من عام 2023، تعد من أكثر الأمور التي تشغل أذهان قطاع كبير من المواطنين، خاصة العاملين بالوظائف الحكومية والخاصة وفي قطاع الأعمال، حيث أنها تكون مدفوعة الأجر، واليوم الخميس يحل إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف، لذا نستعرض الإجازات الرسمية المتبقية من عام 2023 خلال السطور التالية، وفقا للأجندة الرسمية.

تعرف على الإجازات الرسمية المتبقية من عام 2023؟

تتمثل الإجازات الرسمية المتبقية من عام 2023 في يوم فقط، يحصل عليها جميع المواطنين العاملين بالقطاعين الخاص والحكومي، والهيئات والوزارات المختلفة، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وتكون هذه الإجازة الرسمية المتبقية لعام 2023، هي إجازة عيد القوات المسلحة، والتي توافق الخميس 5 أكتوبر، حسب ما أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، وتضاف إلى العطلات الرسمية الأسبوعية والتي عددها 8 أيام شهريا.

الأجازات الرسمية في الدولة

وتعد الإجازات الرسمية في الدولة، إجازة مدفوعة الأجر، ويحصل عليها جميع العاملين في القطاعين العام وقطاع الأعمال، وكذلك العاملين في القطاع الخاص، ويمكن للعاملين في القطاع الخاص العمل يوم الإجازة الرسمية وفقا لاحتياج على العمل، على أن يتم الحصول على هذه الإجازة في أي يوم أخر.