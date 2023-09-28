تدشين مبادرة «حلمك بين إيديك» لتحسين المستوى الدراسي لـ500 طالب في قنا

تفقد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، مدرسة الدندراوي الابتدائية المشتركة، واطمأن على جاهزيتها للعام الدراسي وإنهاء أعمال الصيانة والنظافة ووضع الأنصبة والجداول الدراسية والالتزام بتطبيق القرارات الوزارية 30، 36 وغيرها من القرارات والتوجيهات الصادرة عن المديرية.

تفاصيل مبادرة «حلمك بين إيديك»

كما أدار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا أولى الندوات التعريفية لمعلمي مدرسة الدندراوي عن مبادرة مؤسسة (حلمك بين إيديك)، والتي تستهدف تحسين المستوى التعليمي والتثقيفي وإكساب المهارات الحياتية لـ500 تلميذ من ثلاث مدارس ابتدائية بقنا، وهي مدارس أبو بكر الصديق الابتدائية بالخطارة التابعة لإدارة نقادة التعليمية ومدرسة قناطر نجع حمادي الابتدائية ومدرسة الدندراوي الابتدائية.

تدريب المعلمين

وأوضح مدير تعليم قنا في بيان صحفي، أن المبادرة تتولي تدريب 36 معلمًا بمعدل 12 معلم لكل مدرسة معنيين بتنفيذ حقيبة تدريبية ومجموعة اختبارات قبلية وتقويمية ونهائية للعينة المنتقاة من التلاميذ الضعاف بالمدارس، ووضع مجموعة مختلفة من الحلول المتعددة من شأنها أن تساعد في علاج هذا الضعف، فيما لا يتعارض مع المنهج الدراسي.

يذكر أن المبادرة تنفذ وفق بروتوكول التعاون بين الوزارة والمؤسسة خلال العام الدراسي الحالي تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وإشراف الدكتورة راندا حلاوة مدير عام المشاركة المجتمعية بديوان وزارة التربية والتعليم وبتنسيق من جنة دار السلام احمد مدير المشاركة المجتمعية بالمديرية .