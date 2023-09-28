القيمة السوقية لشركات البورصة ترتفع 45% خلال 9 أشهر

نجحت البورصة في تحقيق مستويات تاريخية على مستوى المؤشرات خلال الـ9 أشهر الأولى، بجانب النمو الكبير في القيمة السوقية للشركات المدرجة نحو 45%.

رأس المال السوقي ينمو 45%

وحقق رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة المصرية، نموًا نسبته 45% في فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بعد أن وصل إلى أكثر من 1.373 تريليون جنيه في آخر جلسات شهر سبتمبر 2023، مقارنة مع نحو 946.854 مليار جنيه في بداية العام الجاري، وفقًا لموقع البورص المصرية.

مؤشر البورصة الرئيسي يرتفع 22.6%

وارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 22.6% في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بعد أن وصل إلى قمة تاريخية وهو مستوى 20174.28 نقطة في آخر جلسات شهر سبتمبر 2023، مقارنة مع مستوى 16446.38 نقطة مستوى إغلاق آخر جلسات شهر يناير 2023.