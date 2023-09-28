خبير بيئي: البنية التحتية تلعب دورا مهما في الحفاظ على التنوع البيولوجي

تبذل وزارة البيئة، الكثير من المجهودات المضنية من أجل ترسيخ وصون التنوع البيولوجي لمختلف الكائنات الحية في مصر، ذلك وفق توجيهات ورؤية الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، التي أكدت ضمن فعاليات اجتماعات البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي انعقد في شرم الشيخ، أهمية دمج اعتبارات صون التنوع البيولوجي عند تمويل البنية التحتية، خاصة مع الأهمية الاقتصادية الكبيرة لخدمات النظام البيئي والطبيعة للدول الأفريقية والآسيوية.

التنوع البيولوجي والحفاظ على الكائنات الحية

وقال عبدالمولي إسماعيل، الباحث في مجال البيئة والتنمية، إن التنوع البيولوجي هو الحفاظ على الكائنات الحية سواء حيوانات أو نباتات الموجودة في البيئة وضمان استمراها، وتنوع أشكال الحياة على كوكب الأرض والحفاظ على النظام البيئى مع ضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأوضح الباحث في مجال البيئة والتنمية، في حديثة لـ«الوطن»، أن لضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي لابد من القضاء على القرصنة الحيوانية بالإضافة إلى ضرورة وضع قانون الأمان الحيوي وهو عند نقل كائن حي من دولة إلى أخري ضروري خضوع هذا الكائن إلى حجري بيطري وتحديد مدي تكيفة مع البيئة الجديدة وعدم تسببه لمشكلات في البيئة وكل هذه الطرق سبلاً للحفاظ على البيئة الحيوية.

البنية التحتية وعلاقتها بالتنوع البيولوجي

وأضاف «إسماعيل»، أن البنية التحتية تلعب دوراً مهما جداً في الحفاظ على التنوع البيولوجي لأن أعمال البناء قد تتسبب في تدمير ملايين من الكائنات الحية بدون وعي، مشدداً إلى أن أعمال البناء، الزراعة، التعدين، السياحة والسفن والنهرية لابد أن تخضع لعملية تقييم بيئي حفاظاً على الكائنات الحية.