وارسو تبحث عن أدلة على تورط النازي الأوكراني ياروسلاف هونكا بقتل البولنديين 

عاد اسم النازي الأوكراني، ياروسلاف هونكا، إلى الظهور مرة أخرى في وسائل الإعلام العالمية، بعد إعلان المتحدث باسم معهد الذكرى الوطنية في بولندا، رافال ليشيفيتش، أن المعهد يبحث عن أدلة جديدة على تورط الأوكراني النازي في قتل البولنديين عام 1944، أثناء الحرب العالمية الثانية.

البحث عن أدلة تدين ياروسلاف هونكا النازي الأوكراني

وأوضح المتحدث باسم معهد الذكرى الوطنية في بولندا أن المعهد أوكل للمحققين من لجنة التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الشعب، الذين يدرسون حاليًا مئات المعلومات التي تم تجميعها في إطار التحقيقات التي يتم إجراؤها في جرائم فرقة «جاليسيا»، التابعة لقوات «إس إس» النازية.

وأضاف أنه بصرف النظر هذه التحقيقات، فإن المدعي العام سيتخذ إجراءات وخطوات للحصول على مساعدة قانونية أجنبية، لجمع معلومات تتعلق بالنازي الأوكراني ياروسلاف هونكا، موضحًا أنه كان يجب عليه تقديم معلومات عن نفسه إلى دوائر الهجرة عند دخوله إلى كندا، وفق ما نشر بموقع «سكاي نيوز».

وأوضح أن المحققين يبحثون عن معلومات حول ياروسلاف هونكا في أرشيف الدول الأخري، مؤكدًا أن الأوكرانيين قدموا مؤخرًا معلومات عن النازي في إطار المساعدة القانونية من خلال تقديم وثائق تتعلق بالجرائم المرتكبة في جوتا بينياتسكايا.

وقال ليشكيفيتش أن وضع ياروسلاف هونكا يشبه وضع إيفان ديميانيوك، وهو الحارس الأوكراني السابق في معسكرات الاعتقال الألمانية، الذي فر بعد الحرب إلي الولايات المتحدة، لكن تم تسليمه إلى ألمانيا وإدانته.

وأكد أنه إذ تم اكتشاف أدلة على جرائم ياروسلاف هونكا فسيتم ارسال طلب إلى السلطات الكندية لتسليمه.

دعم الرئيس الأوكراني

ونشرت وكالة أسوشيتد برس، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، بعض الصور تظهر ياروسلاف هونكا، وهو يهتف مع الحاضرين خلال خطاب ألقاه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في البرلمان الكندي، وقد تحمل رئيس البرلمان، أنتوني روتا، المسؤولية الكاملة عن الحادث، واعتذر عن الواقعة، مؤكداً أنه وزملاءه والوفد الأوكراني، لم يعرفوا شيئاً عن هوية المدعو.