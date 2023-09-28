الكاتبة منصورة عز الدين: شروط العمل في هوليود يجب أن تكون متغيرة وعادلة

قالت الكاتبة منصورة عز الدين، إنه يجب أن تكون شروط العمل في السينما الأمريكية متغيرة وعادلة، موضحةً: «بالنسبة لإضراب هوليود، فمن الصعب أن نتعامل الوضع الراهن كما كان يحدث بالأمس فقط، والعالم كله متغير تماما».

منصات العرض اختلفت

أضافت منصورة، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «بالنسبة للسينما، فإن منصات العرض اختلفت، ولم يعد الأمر يقتصر على الذهاب إلى السينما، وبالتالي، فإن شروط العمل يجب أن تكون متغيرة وتحقق نوعا من العدالة، وحين تغيب هذه العدالة تحدث إضرابات ومفاوضات طويلة الأمد».

محاولة لوضع النقاط على الحروف

وتابعت أن ما يحدث حاليا محاولة لوضع النقاط على الحروف، مشددة على أنه لا يمكن لأحد التكهن بالوضع أو بنجاح المفاوضات في النهاية، وبالتالي، فإن كل المجالات تشهد مرحلة انتقالية ويجب أن تشهد العديد من المفاوضات على المدى الطويل ومحاولة فهم الشروط الجديدة التي تحكم العالم، حتى على مستوى الكتابة الإبداعية.