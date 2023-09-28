جدول دخول الطلاب في أول أسبوع المدارس بالمنيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم جدول دخول الطلاب في أول أسبوع المدارس محافظة المنيا، حيث انتهت الإدارات التعليمية من وضع اللمسات النهائية لاستقبال أكثر من مليون ونصف المليون طالب موزعين على 9 إدارات تعليمية، وهذا الإجراء يساعد في حسن استقبال الطلاب صغار السن، وإزالة رهبة اليوم الأول وتوزيعهم على الفصول بسهولة ويسر.

جدول دخول الطلاب في أول أسبوع المدارس

وقال المهندس حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية التعليم في محافظة المنيا، في تصريحات لـ«الوطن»، إن جدول دخول الطلاب في أول أسبوع المدارس محافظة المنيا يبدأ الأحد 1 أكتوبر باستقبال طلاب مرحلة رياض الأطفال كي جي 1، كي جي 2، وتلاميذ الصف الأول الابتدائي، وتلاميذ الصف الأول الإعدادي، وطلاب الصف الأول الثانوي تعليم عام وفني، وفي الاثنين 2 أكتوبر، سيتم استقبال باقي الطلاب بالصفوف بجميع المراحل التعليمية ابتدائي، إعدادي، ثانوي عام، تعليم فني.

الالتزام بتطبيق جدول دخول الطلاب

ومن جانبه شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على مديري الإدارات التعليمية، بالالتزام بتطبيق جدول دخول الطلاب في أول أسبوع المدارس محافظة المنيا، مع الانتهاء من الإجراءات المطلوبة لضمان حسن سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول للعام الدراسي الجديد، واتخاذ ما يلزم من التجهيزات الخاصة باستقبال الطلاب حسب الجدول المقرر لدخولهم المدارس، حرصا على سلامتهم وتهيئة الأجواء المناسبة لبداية عام دراسي جديد.