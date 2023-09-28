الشبكة العربية للطاقة الذرية تشيد بجهود مصر في مجال الرقابة النووية 

شارك الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في اجتماع الشبكة العربية للهيئات الرقابية المنعقد على هامش المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا والذي تنظمه الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع الوكالة.

خارطة طريق عربية واضحة في مجال الاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية

وأشارت هيئة الرقابة النووية الإشعاعية في بيان، إلى أنه جرى عقد الاجتماع تحت شعار «شراكة فاعلة في مجال الأمان والأمن النوويين وخارطة طريق عربية واضحة في مجال الاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية».

تقديرا لدور مصر الداعم دوما

أوضحت الهيئة أنه خلال الاجتماع، أثنى رئيس الجلسة من دولة العراق، على دعم مصر الدائم لجهود الشبكة العربية، وأعطى الكلمة لرئيس الهيئة تقديرا لدور مصر الداعم دومًا.

تقديم الدعم الفني وفتح أفاق للتعاون

وفي كلمته، أكد إن مصر دائمًا على استعداد للتعاون وتقديم الدعم لكافة الدول العربية، وأن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، حريصة على نقل المعرفة، وتبادل الخبرات ولديها من الخبرات الفنية التي يمكن من خلالها تقديم الدعم الفني وفتح أفاق للتعاون.

تأسيس بنية تحتية عربية للاستعداد للطوارئ النووية

ومن الجدير بالذكر، أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية سبق وأن استضافت أعمال الاجتماع الثاني لكبار المسئولين العرب حول تأسيس بنية تحتية عربية للاستعداد للطوارئ النووية في يونيو الماضي؛ لبحث وضع أول خارطة طريق إقليمية في مجال الاستعداد والمجابهة للطوارئ النووية والإشعاعية، ومن المزمع عقد اجتماع في ذات الشأن في محافظة أسوان في نوفمبر المقبل.