قانوني يوضح 5 حالات تسقط فيها نفقة المتعة عن الزوجة

قال محمد سلامة المحامي، إن نفقة المتعة مبلغ من المال تحصل عليه الزوجة بعد الطلاق كتعويض وجبر خاطر المطلقة، وفقًا لما ورد في القانون المصري، ويُحدد بموجب مبلغ تُقدره المحكمة المختصة، ليُحسب مضروبًا في 24 شهرًا في تلك القيمة على أقل تقدير.

حالات عدم استحقاق الزوجة لنفقة المتعة

وأضاف سلامة في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ هناك حالات تُحرم فيها الزوجة من نفقة الزوجية نرصدها لكم في السطور التالية:

1- في حالة أن الزوجة هي السبب الرئيسي في الطلاق.

2- في حالة الطلاق على الإبراء ويعني أن تتنازل الزوجة عن كل حقوقها مقابل حريتها في الطلاق ومن بين الحقوق التي تتنازل عنها النفقة.

3- فسخ عقد الزواج بحكم المحكمة.

4- الطلاق للشقاق إذا ثبت أن الزوجة هي المتسببة في الطلاق.

5- حكم الخلع، في حالة الخلع تكون الزوجة قد طلّق نفسها لعدم رغبتها في العيش مع الزوج، ما يعني أنها متنازلة عن نفقة المتعة وتسقط تبعيًا عقب إصدار المحكمة لحكم الخلع.