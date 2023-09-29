حكومة ناجورنو كاراباخ تعلن حل جميع المؤسسات الحكومية (فيديو)

جمهورية أرتساخ هو الاسم الذي كان الأرمن يطلقونه على كاراباخ، فقد أعلنوا الجمهورية من جانب واحد ولم يعترف بها طرف آخر ومع ذلك، ظل حلم الاعتراف بجمهوريتهم يراودهم عقودا طويلة حتى استيقظوا على قرار حل جمهورية أرتساخ ليزيد تفاقم أزماتها.

جمهورية غير معترف بها

رئيس الجمهورية غير المعترف بها وقع مرسوما بحل المؤسسات الحكومية كافة، وهو قرار أغلق ملف الجمهورية التي لم يعترف بها أحد وفتح أبواب الجحيم على الحكومة ورئيس الوزراء، وفقا لتقرير عرضته قناة «القاهرة الإخبارية».

ومع دخول عشرات الآلاف من أرمن كاراباخ إلى أرمينيا تفاقمت الأوضاع في ضوء تزايد الغضب الشعبي التي تتهم الحكومة بالتقاعس وخيانة أرمن كاراباخ وتسليم دولتهم إلى بلد أجنبي رافعة شعارات تطالب برحيلها.

حملة اعتقالات.. ولكن

ولم تمنع حملة الاعتقالات الغضب الشعبي المتصاعد من مهاجمة المقار الحكومية وقطع الطرق داخل العاصمة التي بدت مصابة بالشلل التام.

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان الذي صمت كثيرا ولم يتحدث إلا عن استعداد الحكومة لاستقبال جميع الأرمن في كاراباخ خرج محاولا النأي بنفسه عن اتهامات الخيانة ومصعدا لهجته عبر توجيه اتهامات لأذربيجان بتنفيذ حملة تطهير عرقي للأرمن في كاراباخ.