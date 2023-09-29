«تعليم القاهرة»: استمرار العمل يومي الجمعة والسبت استعدادا للعام الدارسي

أكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية على استمرار العمل يومي الجمعة والسبت استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023-2024.

حسن استقبال الطلاب

وشدد «موسى» على حسن استقبال الطلاب وتخصيص اليوم الأول للدراسة لاستقبال الطلاب للصفوف الأولى واليوم الثاني لبقية الصفوف وتنظيم العمل والتشديد على الإشراف في جميع الأوقات ومتابعة دخول الطلاب المدرسة وأثناء الفسحة وحتى انصرافهم، مع التشديد على وضع أمن وسلامة الطالب نصب أعيننا جميعًا.

غلق أبواب المدارس

وأكد أهمية غلق أبواب المدارس ومعرفة هوية الزائر وتنظيم مقابلة أولياء الأمور وتحديد يوم وموعد أسبوعي وتعليق ذلك على لافتة في مكان ظاهر في مدخل المدرسة، والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية وتعقيم الحجرات الدراسية.

وأشار مدير تعليم القاهرة إلى التنسيق مع الأحياء والجهات المعنية لرفع أي إشغالات في محيط المدارس وتواصل غرف عمليات الإدارت التعليمية مع غرفة عمليات المديرية لحظة بلحظة لمتابعة انتظام العملية التعليمية.

وأكد «موسى» على أن تعليم القاهرة على أتم الاستعداد وكلنا على قلب رجل واحد، داعيا الطلاب إلى بدء عام جديد على أن يكون الطالب محب لمدرسته مواظبا على الحضور، فالمدرسة هي البيت الثاني للطالب، وأوضح أن رسالته للمعلم رسالة احترام وتقدير حيث يثمن دوره في بناء العقول وغرس القيم والمفاهيم ويقع على عاتقه أمانة ورسالة بناء جيل من أجيال مستقبل مصر.

واختتم مدير تعليم القاهرة حديثه لولي الأمر قائلا: «شجع أبناءك على الدراسة بالكلام الإيجابي المستمر وحافظ على أن يتناول أبنائك الطعام الصحي دائمًا بالإضافة إلى ممارسة الرياضة».