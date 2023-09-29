القبض على مهندس متهم بتزوير المحررات والأختام الحكومية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن قيام حاصل على بكالوريوس هندسة - مقيم بالجيزة، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية بقصد استخدامها في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من أصحاب الممتلكات العقارية الراغبين في تقنين أوضاعهم بتقديم طلبات التصالح للجهات المعنية في مخالفات البناء وسداد الرسوم المستحقة عليها وذلك عن طريق استقطاب ضحاياه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة زاعماً لهم امتلاكه مكتب استشارات هندسية كبير وله نفوذ قوي لدى الجهات الإدارية المسؤولة على خلاف الحقيقة، يمكنه من تخفيض رسوم التصالح وسرعة إنهاء إجراءات التقنين، وعقب الإيقاع بهم يسلمهم ملفات تصالح مزورة نظير حصوله على مبالغ مالية منهم.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته عدد كبير من المستندات خالية البيانات معدة للتزوير منسوب لجهات مختلفة، و2 أكلاشيه، والأجهزة والأدوات المستخدمة في عمليات التزوير، وهاتفي محمول، بفحص الأجهزة والهواتف المضبوطة تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.