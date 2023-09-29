نائب رئيس حزب «المؤتمر»: المشروعات والمبادرات الرئاسية «عبور ثان»

قال اللواء رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب يواصل دعمه لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومطالبته بالترشح، مؤكدا دعم حزب المؤتمر للرئيس خلال الانتخابات المقبلة.

أضاف «فرحات»، لـ«الوطن»، أن حزب المؤتمر من الأحزاب التي كان لها دور في التوحد والائتلاف في عام 2013، مع عدد من الأحزاب، لدعم الدولة المصرية، خلال الفترة الانتقالية، مؤكدا ضرورة التوافق خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ مرحلة مهمة وفارقة في تاريخ مصر، منها استعادة الأمن، والقضاء على الإرهاب، واستعادة مصر بعد محاولة اختطافها من التنظيم الإخواني الإرهابي، مؤكدا أن التنمية تغيب في غياب الأمن.

حزب المؤتمر يدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

أشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن هناك عددا كبيرا من المشروعات التنموية، على رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي هي أشبه بالعبور الثاني، وتوازي في قيمتها مشروع السد العالي، وغيرها من الإنجازات التي نجحت المبادرة الرئاسية حياة كريمة في تحقيقها.