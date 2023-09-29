«مسافرون»: انتعاشة سياحية بالقاهرة والأقصر وأسوان بداية من أكتوبر المقبل

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، إن هناك حجوزات سياحية كبيرة ستأتي إلى المدن الثقافية والأثرية المصرية «القاهرة والأقصر وأسوان»، بداية من شهر أكتوبر المقبل، لافتا إلى أن تلك الحجوزات سترفع من نسب الإشغال الفندقي بتلك المدن خلال الشهر المقبل لأكثر من 90%، مشيرًا إلى أن غالبية تلك الحجوزات من أسبانيا وأمريكا وفرنسا وإيطاليا ودول أمريكا اللاتينية.

فنادق القاهرة كاملة العدد الشهر المقبل

وأضاف لـ«الوطن»، أن بعض فنادق القاهرة الكبرى أوقفت حاليا تلقي أية حجوزات جديدة ورفعت شعار «كامل العدد» ولا توجد غرف شاغرة وذلك بعد أن وصلت نسب الإشغال بها إلى نحو 100%، موضحًا أن بعض فنادق الـ 5 نجوم المميزة بالعاصمة المصرية بلغ سعر الغرفة بها في اليوم إلى أكثر من 1000 دولار خلال الشهر المقبل.

الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان

وأشار «عبد اللطيف» إلى أن نسب إشغال الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان خلال شهر أكتوبر ونوفمبر 2023 تقترب من الـ 100%، لافتا إلى أن الحجوزات القادمة إلى مدن الصعيد السياحية خلال الشهرين المقبلين تتطلب وجود عدد أكبر من المراكب العائمة خاصة أن غالبية القادمين للأقصر وأسوان لا يفضلون الإقامة بالفنادق الثابتة.