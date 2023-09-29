3 صفقات نارية للأهلي في يناير

بدأت إدارة النادي الأهلي، مُبكرًا وضع خطة لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، لاستكمال الرحلة الناجحة التي يعيشها الفريق والتتويج بـ5 بطولات في الموسم الماضي، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر.

الأيام الماضية في النادي الأهلي، شهدت جلسات مستمرة بين شركة الكرة بالنادي وقطاع الكرة، للتجهيز لصفقات الشتاء التي سيجرى التعاقد معها، لدعم الفريق، وضخ صفقات جديدة تنعش قوامه، إذ تم الاستقرار على 3 صفقات نارية في ثلاث مراكز، ولمطالعة باقي التفاصيل اضغط هنــا.

ويستعد الأهلي، في السابعة مساء اليوم الجمعة، لمواجهة فريق سان جورج الإثيوبي، في إياب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على استاد القاهرة.