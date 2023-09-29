ساعات قليلة ويبدأ العام الدراسي للجامعات المصرية، وهو ما يتزامن معه الاهتمام بمعرفة الأوراق المطلوبة من الطلاب لاستخراج كارنيه الكلية سواء المستجدين أو الطلاب القدامى.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز الأوراق المطلوبة لاستخراج كارنيه الكليات والمعاهد للطلاب الجدد والقدامى، وفق منشور لشئون الطلبة بالجامعات المختلفة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كارنيه الكليات والمعاهد للطلاب الجدد

- على الطالب إحضار نسخة من إيصال سداد المصروفات لشئون الطلاب بالكلية مرفقا به صورة شخصية له.

- كتابة رقم إيصال السداد فى كارت المصروفات الخاص بالطالب بواسطة مسئول شئون الطلاب.

بعدها يتم استخراج الكارنيه ويسلم للطالب.

وبالنسبة للطلاب القدامى، يوجد بعض الإجراءات التي يجب فعلها من أجل استخراج بدل فاقد كارنيه الكلية، أولها تحرير مذكرة بفقد الكارنيه لدى مسئول أمن الكلية ويوقع عليها بالختم.

- يتم سداد رسوم فقد الكارنيه عبر رابط خدمات الكلية، ثم التوجه لإدارة شئون الطلاب لاستخراج الكارنيه.

ويبدأ العام الدراسي الجديد في الجامعات السبت 30 سبتمبر 2023، وينتهي الخميس 4 يناير 2024، على أن تكون امتحانات الترم الأول الثلاثاء 9 يناير من العام المقبل 2024.