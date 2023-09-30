الخطوات والمستندات المطلوبة للحصول على وصلة مياه بصورة مؤقتة

أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بجميع مراكز خدمة العملاء المنتشرة على جميع أنحاء مستوى الجمهورية عدة خدمات للمشتركين، بينها الخطوات والإجراءات المطلوبة تقديمها للحصول على وصلة مياه بصورة مؤقتة، وتوضح «الوطن» خلال السطور التالية الإجراءات المستندات المطلوبة، في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن المستندات المطلوبة، للحصول على وصلة مياه بصورة مؤقتة.

الخطوات اللازمة للحصول على وصلة مياه بصورة مؤقتة

ومن خلال هذه الخطوات يمكنك الحصول على وصلة مياه بصورة مؤقتة، وهي:

1- يقوم المشترك باستيفاء طلب الخدمة.

2- يسدد المشترك قيمة المعاينة والملف.

3- يقوم المشترك إجراء المعاينة على الطبيعة.

4- يتم إعداد المقايسة التقديرية وإدراجها في مركز خدمة العملاء للسداد.

5- سداد قيمة المقايسة بشكل نقدي.

6- يقوم المشترك باستخراج التصاريح اللازمة للحفر.

7- يتم صرف المهمات من المخازن بمعرفة الفني المختص.

8- يقوم الفنيين بتنفيذ المقايسة وإعداد المقايسة الختامية والانتهاء من تقديم الخدمة.

المستندات المطلوبة

1- يتم طلب الخدمة من المشترك.

2- تقديم بطاقة الرقم القومي العميل.

3- إرفاق الرخصة والرسومات الهندسية والرسم الكروكي للموقع .

4- أخذ موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل.

5- إرفاق سند الحيازة أو الملكية.

6- تقديم إيصال مياه من اقرب جار.

7- وضع رقم التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الالكتروني الشخصي.

8- يقدم العميل أي مستند آخر الشركة ترغب طلبة ويكون ضرورياً لصحة وسلامة عملية التوصيل.