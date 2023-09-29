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محمود هلال: أنا أول مصري يحصل على لقب «منشد الشارقة»

كتب:

منى صلاح
05:59 م | الجمعة 29 سبتمبر 2023
المنشد محمود هلال

المنشد محمود هلال

قال المنشد محمود هلال، إن الفوز بلقب «منشد الشارقة» في الموسم التاسع، كان حلما بالنسبة له، بل كانت دعوة دعا الله بها وتحققت، وأصبحت نقطة تحول كبيرة في مسيرته المهنية، ورغم مشاركة المصريين في نسخ المسابقة السابقة، إلا أن أحدهم لم يحصل على اللقب من قبل، ليكون أول مصري يحصل على اللقب.

هلال: الفوز بجائزة «منشد الشارقة» كان حلما

وأضاف «هلال»، خلال استضافته ببرنامج «مدد»، تقديم الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنه فاز باللقب بعد تأخر الفوز به ومشاركته في موسمين، «اعتبرتهما مرحلة تأهيل واستعداد».

«منشد الشارقة» المسابقة الوحيدة المعتمدة للإنشاد عالميا

وتابع المُنشد الديني، محمود هلال: «كان حلم حياتي لأنها المسابقة الوحيدة عالميا المعتمدة للإنشاد الديني وحصولي على اللقب دعوة مني لربنا أعمل حاجه عالمية».

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