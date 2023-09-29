ماذا شاهدت السيدة آمنة في المنام عند حملها بالنبي محمد؟

قال الدكتور يسري عزام، إمام جامع عمرو بن العاص، إنَّ السيدة آمنة بنت وهب، أم النبي محمد – صلى الله عليه وسلم، لها رؤية في حملها للنبي، فقد رأت في منامها وقت حملها من يقول لها: «إنك حملتِ بسيد الأمة ونبيها، فإذا وضعتيه فقولي: أعوذ بالواحد من شر كل حاسد، وسميه محمد».

«عزام»: اسم «محمد» لم يكن مألوف في الجزيرة

وأضاف «عزام» خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «نبي الرحمة»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ اسم محمد لم يكن مألوفا أو معهودا في الجزيرة العربية، ولما ولدته السيدة آمنة، أي ولدت النبي، سمته محمداً، ولما جاءت البشرة لجده عبد المطلب، سماه محمد.

رؤيا السيدة آمنة واسم سيدنا محمد

وتابع إمام جامع عمرو بن العاص، أنَّ السيدة آمنة تقول عن حملها: «لما حلمتُ به ما وجدت ثقلاً، وسمعت من يقول لي: أتدرين بمن حملت، أنك حملت بـ سيد الأمة ونبيها»، وسمته محمد، واسمه مشتق من اسم الله جل وعلا «المحمود»، فذي العرش محمود، وهذا محمد.