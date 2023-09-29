بشرى سارة.. 4 سلع تراجعت أسعارها اليوم في الأسواق

تراجعت أسعار العديد من السلع الغذائية في الأسواق المحلية، اليوم الجمعة، 29-9-2023، في مصر، أهمها البطاطس واللحوم الطازجة والفول المعبأ والذهب، بحسب ما أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء وشعبة الذهب.

تراجع أسعار البطاطس

وأوضحت البوابة، أن أسعار البطاطس شهدت اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023، تراجعاً بشكل طفيف، حيث انخفض السعر بنحو 9.1% للكيلو، حيث سجل متوسط سعر السلعة نحو 13.6 جنيه للكيلو.

تراجع أسعار اللحوم الطازجة

كما انخفضت أسعار اللحوم الطازجة اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023، في الأسواق المصرية بشكل ملحوظ، حيث تراجع سعر كيلو اللحم الضأن بنحو 9.5 جنيه، ليسجل 323 جنيها، كما تراجع سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير بنحو 9.5 جنيه، ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 262 جنيها، كما تراجع سعر كيلو اللحم البتلو بعظم بنحو 21 جنيها، ليسجل 262 جنيها، بينما تراجع سعر كيلو اللحم الضأن بعظم بنحو 23 جنيها، ليسجل متوسط السعر نحو 255 جنيها.

تراجع أسعار الفول المعبأ

وبحسب بوابة الأسعار المحلية، فإن أسعار الفول المعبأ شهدت تراجعا هي الأخرى بنحو 4 جنيهات تقريبا، ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 37.62 جنيه.

تراجع أسعار الذهب

وشهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة تراجعا كبيرا خلال التعاملات المسائية مقارنة بأسعار التعاملات الصباحية، حيث تراجع جرام الذهب عيار 21 بنحو 8 جنيهات ليسجل 2187 جنيها، كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 بنحو 10 جنيهات، ليسجل نحو 2499 جنيها، بحسب بيانات شعبة الذهب.