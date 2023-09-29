«الموسيقيين» تنعى وفاة العازف هشام خليل بعد صراع مع المرض

نعت نقابة المهن الموسيقية الفنان هشام خليل، الذي رحل عن دنيانا عصر اليوم بعد صراع مع المرض.

وكتب عاطف إمام، عضو مجلس إدارة النقابة على صفحته على «فيس بوك»: البقاء لله وحده وإنا لله وانا اليه راجعون بمزيد من الحزن والأسي يتقدم نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل وأعضاء مجلس الإدارة بخالص العزاء في وفاة الفنان عازف البيانو الأستاذ هشام خليل ابن شقيق الأستاذ الموسيقار احمد خليل نقيب المهن الموسيقية السابق بالإسكندرية، وابن عم السيدة نجلاء خليل مدير إدارة فرع النقابة بالإسكندرية وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته ولكل محبيه خالص العزاء وللأسرة الصبر والسلوان».