الصحة تقدم 5 نصائح لتقليل الإصابة بأمراض القلب الوعائية.. اعرفها

هناك مجموعة كبيرة من الاضطرابات التي تصيب القلب والأوعية الدموية، أهمها أمراض القلب الوعائية، ولذا قدمت وزارة الصحة والسكان المصرية، مجموعة من النصائح، التي ينبغي اتباعها لتقليل خطر الإصابة بهذه الأمراض.

نصائح لتقليل الإصابة بأمراض القلب الوعائية

من أبرز النصائح التي قدمتها وزارة الصحة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من أجل الوقاية من الإصابة بأمراض القلب الوعائية، كالتالي:

- الامتناع عن تعاطي التبغ.

- تجنب الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح.

- اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضروات والفواكه.

- ممارسة الرياضة بانتظام.

- تجنب الكحولي.

أبرز العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب الوعائية

من أبرز هذه العوامل التي تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب الوعائية، هي عوامل الخطر السلوكية التي تؤدي إلى حدوث أمراض القلب والسكتة الدماغية، ومن أهمها:

- اتّباع نظام غذائي غير صحي.

- عدم ممارسة النشاط البدني.

- التدخين.

- تعاطي الكحوليات.

- ارتفاع ضغط الدم.

- الإصابة بالسكري.

- ارتفاع نسبة الدهون.

- الزيادة المفرطة في الوزن.