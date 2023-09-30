عمرها 9 آلاف سنة.. 12 معلومة عن تماثيل عين غزال

صورة يوجد بها تماثيل صغيرة وضعت أعلى محرك البحث جوجل، أثارت تساؤلا عن الشكل الذي تعنيه، وسبب احتفال جوجل بها، إنَّها تماثيل عين الغزال التي تعود إلى العصور الحجرية القديمة وتعتبر من الآثار التاريخية المهمة في دولة الأردن.

ونستعرض في هذا التقرير 12 معلومة عن تماثيل عين غزال، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام أردنية.

- تعتبر من الآثار المهمة في المنطقة العربية.

- يبلغ عمرها حوالي 9 آلاف عام.

- تمً اكتشاف التماثيل في عام 1983 بالأردن.

- تعكس التماثيل أيضا تطور الحضارة البشرية على مر العصور.

- تعد أقدم التماثيل التي صنعت على يد الإنسان.

- تتميز تماثيل عين الغزال بحجمها الكبير وأجسادها البيضاوية والباطنة.

في عام 1983 اكتشف أول مخبأ للتماثيل تحت الأرض من قبل بعض العلماء، وفي عام 1985 تمّ اكتشاف مجموعة ثانية من المنحوتات في عين غزال، وهو موقع من العصر الحجري الحديث في الأردن.

ملامح بشرية معقدة تأتي بها شخصيات تماثيل عين غزال للرجال والنساء مثل العيون اللوزية والأنف البارزة وكذلك الأرجل وأصابع القدمين والأظافر الواقعية.

هناك بعض الأضرار التي أثرت على تماثيل عين غزال، نتيجة تحطم الفراغ الداخلي بها والذي جاء نتيجة المواد العضوية النباتية التي كان يحتوي عليها هيكلها الداخلي بسبب تأثير الضغط عليها أثناء وجودها تحت الأرض ما جعل الطين يملا كافة حواف التماثيل.

مميزات مختلفة توجد في تماثيل عين غزال، إذ أنَّها لها شكل خاص يتمثل في شبكات تصدعها الناعمة التي تتمتع بها، واكتسبت جاذبية عالمية في مختلف دول العالم ، إذ يمكن مشاهدتها في صالات العرض الموجودة في متحف الأردن، ومتحف الآثار الأردني، والمتحف البريطاني.

موقع منطقة عين غزال

تعتبر عين غزال منطقة أثرية تقع على الطريق الرئيسي في الشمال الشرقي من مدينة عمان التي تربطها مع مدينة الزرقاء، وكانت عبارة عن بلدة ومستوطنة زراعية ويتمّ بها رعاية كل الحيوانات وتم اكتشافها في عام 1974 من خلال عمال البناء الذين كانوا ينشئون الطريق السريع الذي يربط بين المدينتين.