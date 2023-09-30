ماذا تفعل إذا عقرك حيوان مصابا بالسعار؟.. 4 نصائح يجب القيام بها فورا

يتعرض كثيرون للعقر أو الخدش من قبل الحيوانات، خاصة الكلاب الضالة بالشوارع التي يمكن أن يكون بعضها مصابا بالسعار، الأمر الذي يمثل مشكلة صحية للشخص الذي تعرض للعقر، تتطلب التوجه إلى أقرب وحدة صحية، لكي يحصل على العقار المضاد، وفقًا لوزارة الصحة والسكان المصرية.

نصائح يجب اتباعها عند العقر من حيوان مصاب بالسعار

وقدمت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، 4 نصائح يجب اتباعها في حالة أصيب الشخص بجرح أو خدش من حيوان مصاب بالسعار، منوهة إلى ضرورة الاتصال بالخط الساخن «105» لمعرفة أماكن الوحدات الصحية للتطعيم ضد مرض السعار، والنصائح كالتالي:

- غسل الجرح بالماء والصابون لمدة 15 دقيقة.

- التوجه لأقرب مستشفى أو وحدة صحية؛ للحصول على الإسعافات الأولية.

- تلقي التطعيم فورًا بجرعاته الكاملة.

- العلاج الوقائي ضروري؛ لأنه يمنع دخول الفيروس إلى الجهاز العصبي المركزي، والذي لو حدث قد يؤدي إلى الموت.

ما هو مرض السعار؟

مرض السعار هو نوع من الفيروسات، التي تنتشر عادة عن طريق لدغة أو خدشة من حيوان، ويجب العمل على علاجه فورًا بأخذ عقار مضاد، لأنه بحلول الوقت الذي تظهر فيه الأعراض، قد يفوت الأوان لإنقاذ المريض، ويمكن علاج الشخص الذي قد تعرض للسعار بشكل فعال إذا قُدم له العلاج في الحال، وقد تمتد مخاطر السعار إلى الوفاة إذا أهمل علاجه.