4 صفات حرم الله وجه صاحبها على النار.. خطيب بالأوقاف يوضحها

قال الشيخ خالد الجمل، الخطيب بالأوقاف والداعية الإسلامي، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حدد صفات الأشخاص الذين حرم الله النار على وجوههم، كما أرشد المسلمين وحثهم على التحلي بالصفات التي ذكرها.

الأشخاص الذين تحرم عليهم النار

وحول صفات تلك الفئة التي تحرم عليها النار، فقال الخطيب بالأوقاف في حديثه لـ«الوطن»، إن هناك 4 صفات حرّم الله وجه صاحبها عن النار، وهم كل هين ولين وقريب وسهل، واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألاّ أخبركم بمن تحرم عليه النار غداً؟ على كل هين، لين، قريب، سهل»، لافتاً إلى أنّ الإسلام قد حث على الأخلاق الحسنة في معاملة الناس؛ فرغب في حسن معاشرتهم واللين معهم.

صفات المؤمن وفق السنة

وتابع: «وبذلك كأن الرسول يقول إن المؤمن يكون على هذه الصفة الجميلة فيكون هيناً، والهين هو الإنسان السهل البسيط، في معاملته والذي لا يصعب الأمور ولا يعقدها فهو سهل في المعاملة، ولين في المعاملة، أي ليس عنيفًا ولا صعبًا ولا صخابًا، بل هو إنسان قريب سهل التناول، فإن أجره التحريم على النار».