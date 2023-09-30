هيدي كرم لمنتقدي الفنانين: «لن تتحملوا نصف الإهانات الموجهة لنا»

انتقدت الفنانة هيدي كرم، طريقة تعامل بعض المتابعين مع الفنانين، على منصات التواصل الاجتماعي، وطالبت الجمهور باحترام الفنانين وعدم توجيه الإهانات لهم أو التقليل منهم، وذلك خلال فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، قالت فيه: «أتحدث بالنيابة عن عدد من المشاهير خاصة السيدات، نتعرض للتهزيق والشتائم وقلة القيمة، والإرهاب على منصات التواصل الاجتماعي، نتعرض طوال الوقت للشتيمة والإهانة حقيقي الأمر أكثر مما يمكن احتماله».

وتابعت هيدي كرم: «لو الذين يوجهون لنا الإهانات قمنا بالرد عليهم بنصف ما نتعرض له، سوف يقومون بالانتحار في اليوم التالي، من حجم الاضطهاد والإهانة والمهانة، لكن نحن لدينا جهاز عصبي قوي حتى نستطيع تحمل تلك الإهانات دون رد، وأيضا لن نقوم بتوجيه إهانات لأحد لأننا فنانون وحساسون ونقدر مشاعر الآخرين».

هيدي كرم تنتقد تعامل بعض المتابعين مع الفنانين على منصات التواصل الاجتماعي

أشارت هيدي كرم إلى أنها حاولت استخدام منصات التواصل الاجتماعي في تقديم محتوى جيد وإيجابي للجمهور، لكن النتيجة دائما واحدة، وهي «الشتيمة» على حد تعبيرها: «نحاول تقديم محتوى ظريف أو ننشر صورا لطيفة وننشر الطاقة الإيجابية على منصات التواصل»، ووجهت في نهاية حديثها ما وصفته بـ«رجاء محبة»: «بالراحة على اخواتكم الفنانين المبدعين الطيبين الحلوين اللي بيعملوا لكم حاجات حلوة».