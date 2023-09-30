بالخطوات.. تعرف على كيفية استلام وحدتك بالإسكان الاجتماعي

يتوجه المواطن الفائز بوحدته السكنية، من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لاستلام شقته، دون العلم الكافي بالأوراق والخطوات التي كشفتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قبل استلام الوحدة.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، خطوات استلام الوحدات السكنية بعد الفوز بها من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

خطوات استلام الوحدات السكنية

1- التواصل مع بنك التعمير والإسكان للحصول على نسخة من العقد الثلاثي الخاص، بعد التوقيع على العقد.

2- التوجه إلى جهاز المدينة.

3- استخراج محضر استلام الوحدة من جهاز المدينة.

4- يقوم جهاز المدينة بتخصيص مندوب لتسليم الوحدة للمواطن والتوقيع على محضر الاستلام.

5- قبل التوقيع على محضر الاستلام يجب معاينة الشقة، والتأكد من خلو أي عيوب بها.

6-عند وجود أي مشاكل أو عيوب بالشقة، يتم إخطار جهاز المدينة أو إرسال شكوى لصندوق الإسكان الاجتماعي.

7- بعد التأكد من معالجة كل الأخطاء والمشاكل في الوحدة السكنية قم بالتوقيع على محضر استلام الشقة.

8- بعد التوقيع يتسلم الفائز بالوحدة خطاب من جهاز المدينة لتركيب عدادات الكهرباء والمياه الخاصة بالشقة.