«8 الصبح» يبرز آراء كبار الأطباء حول جهود الارتقاء بالخدمات الصحية

أبرزت كاميرا برنامج «8 الصبح»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، جهود الدولة في تيسير تلقي الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطن، وذلك خلال استطلاع آراء متخصصين ونخبة من كبار أطباء الوطن العربي باحتفالية اليوم العالمي للقلب.

تاج الدين: إنشاء مدن طبية متكاملة لتسهيل تلقي المواطن الخدمات الصحية

ورصد التقرير آراء العديد من المتخصيين والخبراء، ليقول الأستاذ الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن المدن الطبية وجهود الدولة في الرعاية الصحية، إنَّه تم إنشاء مدينة طبية متكاملة تابعة لكلية طب جامعة عين شمس، وهي مدينة متكاملة بمعنى الكلمة وتشمل كافة التخصصات والمستشفيات، وسيتم إلحاق مستشفى للطوارىء ومركز لنقل الدم استكمالاً للمشروع.

إنشاء مدن طبية متكاملة

وتابع «تاج الدين» في تصريحاته لبرنامج «8 الصبح»، بأنَّ المدن الطبية عبارة عن مدن كبيرة تابعة للجامعات، وإنشاء مدن طبية متكاملة يؤدي لسهولة تقديم الخدمة الطبية للمريض ويضمن كافة مقومات النجاح والإمكانات والأداء المتميز، مشيراً إلى المدينة الطبية التابعة لمعهد ناصر والتي سيتم إنشاؤها، وفقا لتوصيات الرئيس السيسي، وأهمية المدن الطبية هو سهولة حصول المريض على الخدمات وفي مكان واحد من تحاليل وتدخلات طبية والمراكز التشخيصية.

أبو العينين: مبادرة للكشف المبكر عن أمراض القلب لدى السيدات

فيما يؤكد طارق أبو العينين، مدير شركة أورجانون مصر، أنَّ إطلاق مبادرة للكشف عن أعراض أمراض القلب، التي تظهر عند المرأة بصورة مختلفة، أمراً في غاية الأهمية خاصة أن الكشف المبكر عن تلك الأمراض يحتاج إلى زيادة وعي السيدات لتجنبها.