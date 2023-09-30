انتظام الدراسة في أول أيامها بالبحيرة.. 4224 مدرسة تستقبل 1.7 مليون طالب

شهدت العديد من مدارس محافظة البحيرة انتظام الدراسة في أول أيامها، وتفقد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، العديد من المدارس للوقوف على مدى انضباط العملية التعليمية واستقبال الطلاب داخل المدارس.

انتظام الدراسة في البحيرة

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة وجه بعدة توجيهات لاستقبال العام الدراسي الجديد كالتالي:

- المتابعة المستمرة لمديري الإدارات التعليمية، والتأكيد على تسليم الطلاب الكتب المدرسية من اليوم الأول، والتوجيه نحو تحميل النسخة الإلكترونية منها.

- الالتزام بالزي المدرسي الموحد، حرصا على الانضباط داخل المدرسة، مع عدم إجبار الطلاب على شرائه من أماكن بعينها.

- التأكيد على أهمية تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بكافة المدارس.

- مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، وبذل كافة الجهود الممكنة لمحاربتها.

4 آلاف مدرسة تستقبل 1.7 مليون طالب

وأكد وكيل تعليم البحيرة، أن عدد مدراس البحيرة بلغ 4224 مدرسة تستقبل أكثر من 1.7 مليون طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية خلال الأيام الأولى من العام الدراسي.

وقال وكيل تعليم البحيرة إن المديرية وجميع الإدارات التعليمية استعدت جيدا لاستقبال العام الدراسي، إذ تم تخصيص اليوم الأول للدراسة لاستقبال الطلاب للصفوف الأولى بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

استعدادات البحيرة لاستقبال العام الدراسي الجديد

وذكر «الديب» أن الاستعدادات تضمنت 4224 مدرسة بمختلف المراحل الدراسية منها 987 مدرسة رياض أطفال، و1828 مدرسة ابتدائي، و1008 مدارس إعدادي و198 ثانوي عام، و203 ثانوي فني.