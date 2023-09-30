رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الرئيس السيسي: هنحكي حكاية مصر من 2011 حتى اليوم من منظور الدولة

كتب:

نرمين عفيفي
10:39 ص | السبت 30 سبتمبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة، قائلا: «النهارده وبكرة وبعده هنحكي حكاية بلدنا، كان في حوار وطني أطلقناه السنة اللي فاتت، وقولنا نتكلم ونسمع بعضنا».

أضاف الرئيس: «النهارده هنحكي حكاية مصر من 2011 للنهارده، لأنه مهم أوي تعرفوا وتتابعوا من منظور الدولة، الدولة اللي كانت بتقابل تحديات كبيرة كانت كفيلة زي ما أنهت دول، وما وقفتش تاني».

اقرأ المزيد:

مظاهرة حب وتأييد للرئيس السيسي.. علم مصر بطول 10 أمتار يجوب شوارع المنصورة

الرئيس السيسي يفتتح مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»

الرئيس السيسي يشهد انطلاق مؤتمر «حكاية وطن».. بث مباشر

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد مؤتمر «حكاية وطن»