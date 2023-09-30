الرئيس السيسي: هنحكي حكاية مصر من 2011 حتى اليوم من منظور الدولة

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة، قائلا: «النهارده وبكرة وبعده هنحكي حكاية بلدنا، كان في حوار وطني أطلقناه السنة اللي فاتت، وقولنا نتكلم ونسمع بعضنا».

أضاف الرئيس: «النهارده هنحكي حكاية مصر من 2011 للنهارده، لأنه مهم أوي تعرفوا وتتابعوا من منظور الدولة، الدولة اللي كانت بتقابل تحديات كبيرة كانت كفيلة زي ما أنهت دول، وما وقفتش تاني».