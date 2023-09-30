الرئيس السيسي: البلاد بتكبر بالعمل والشقا والتضحية والإخلاص «مش بالكلام»

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة.

وقال الرئيس: «الدولة المصرية كانت بتقابل تحديات كبيرة كانت كفيلة زي ما أنهت دول، وما وقفتش تاني، أنا بكرر الكلام ده كتير، وفي ناس تقولك بتكرر الكلام ده كتير ليه؟، بكرره للتذكرة، علشان قدام ربنا أقول قولت وكررت بدل المرة 100 مرة».

وأضاف الرئيس السيسي: «البلاد مش بتعيش وتنمو وتكبر كده، بتكبر وتنمو بعمل وشقا وتضحية وإخلاص وأمانة، ومش بالكلام».