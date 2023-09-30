عاجل.. مدبولي: خطة استثمارات بـ300 مليار جنيه لتنمية شمال ووسط سيناء قريبًا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإطلاق خطة جديدة للتركيز على تنمية شمال ووسط سيناء باستثمارات تتجاوز 300 مليار جنيه وسيتم الإعلان عنها في الفترة المقبلة، حتى تكون جزءًا أصيلًا من الوطن.

وتطرق «مدبولي» في كلمته خلال افتتاح مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى ملف تطوير البنية التحتية، فقد أعلنت الأمم المتحدة أن البنية التحتية هي مقياس لمكانة الدولة على المستوى العالمي وإمكانياتها لجذب أية استثمارات.

وتابع رئيس الوزراء: «عملنا على تطوير المرافق العامة بتكلفة بلغت 3.4 تريليون جنيه، و99% من مصر أصبح بها مشروعات مياه وكانت نسبة تغطية الصرف الصحي في عام 2014 بلغت 50% في عام 2014 لكنها أصبحت 67%».