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«رويترز»: روبرت كينيدي يقرر الترشح كمستقل لانتخابات الرئاسة الأمريكية

كتب:

محمد علي حسن
01:21 م | السبت 30 سبتمبر 2023
روبرت كينيدي جونيور

روبرت كينيدي جونيور

نشر المرشح الرئاسي الأمريكي، روبرت كينيدي جونيور، مقطعًا مصورًا على موقع يوتيوب، عن ترشحه كمستقل بدلا من متابعة محاولته طويلة الأمد للتغلب على الرئيس الأمريكي جو بايدن، كمرشح الحزب الديمقراطي، حيث طلب فيه من الأمريكيين الانضمام إليه في «إعلان مهم» في فيلادلفيا يوم 9 أكتوبر المقبل.

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، يعد تحولا قد يعقد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية التي تجرى في العام المقبل، إذ قال كينيدي: «سأتحدث عن تغيير جذري في السياسة بالولايات المتحدة الأمريكية».

وكينيدي هو ابن شقيق الرئيس السابق جون كينيدي، الذي اغتيل عام 1963، وابن السناتور الأمريكي السابق روبرت كينيدي، الذي اغتيل عام 1968، خلال محاولته خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وكان كينيدي قال في أبريل الماضي إنه سيتحدى الرئيس الأمريكي جو بايدن على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، ضد المرشح الجمهوري المتوقع أن يكون الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

فيما أعرب ديمقراطيون لـ«رويترز» عن قلقهم من أن أي محاولة من طرف ثالث قد تؤدي إلى إبعاد الأصوات عن جو بايدن.

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