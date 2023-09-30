حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حملات كبرى لتنفيذ إزالة التعديات والبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالقرى والمراكز.

إزالة التعديات في مركز ديرب نجم

من جانبها، قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بتنفيذ إزالة بقرية فرغان التابعة للوحدة المحلية بصفط زريق عبارة عن شدة خشبية للدور الثالث علوي دون الحصول على ترخيص وبمساحة 44 مترا، وتم إيقاف الأعمال المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي الوحدة المحلية بالعصايد، تم إزالة مخالفة على أرض زراعية، وردم مسطح بمساحة 150 مترا داخل الأرض الزراعية، حيث قام المواطن بمخالفة شروط الترخيص وقام بعمل مسطح داخل الأرض، وتمت الإزالة في المهد قبل الشروع في البناء.

وفي مركز فاقوس بالوحدة المحلية بالنوافعة، تم فك شده خشبية مجهزه لصبة أعمدة الدور الأول على مساحة 80 مترا، بناحية جزيرة النص، وتم تحرير محضر بالواقعة ضد صاحب المخالفة.

إزالة تعديات بمركزي بلبيس وأولاد صقر

في سياق متصل، تمكنت رئاسة مركز أولاد صقر من إزالة تعدي ببناء مزرعة دون ترخيص على الأراضي الزراعية بمساحة 250 مترا، وفي مركز بلبيس بالوحدة المحلية بأنشاص الرمل، تم إزاله سور وحجرتين على مساحة 100 متر بعزبة الشهاينة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، بتنفيذ الإزالة الفورية وإحباط محاولة للبناء على الأراضي الزراعية، حيث تم ردم الحفر ورد الشيء لأصله، مع التشديد على مدير الجمعية الزراعية برفع مخلفات الهدم، وتم تسليم المكان لمسؤول الجمعية الزراعية لإعادة زراعتها مرة أخرى.

وشنت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد حملة لإزالة مبنى بالدبش على مساحة 100 متر بناحية المنحر التابعة للوحدة المحلية بالأسدية وتطبيق القانون على المخالفين.