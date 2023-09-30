تحرير 25 محضرا تموينيا في حملات على أسواق ومخابز البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف سمير البلكيمي، مدير الرقابة التموينية، حملات تموينية على المخابز البلدية بمركزي أبو المطامير وأبو حمص، لضبط الأسواق والمخابز، ومحاسبة مخالفي القانون.

حملات تموينية مكثفة في البحيرة

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط 14 مخبزا لإنتاجها خبز ناقص الوزن ومخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن رسمي أو وجود عذر قهري ومخبز تصرف في 4 شكائر دقيق و3 مخابز لإنتاجها خبز غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى 4 مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ولعدم نظافة أدوات العجين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إجراءات قانونية حيال المخالفين

كما شهد مركز بدر حملة تموينية مكبرة أسفرت عن تحرير 4 محاضر تموينية لعدد من المخابز البلدية والمحال التجارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كما نفذت إدارة تموين مركز أبو حمص حملة تموينية أسفرت عن ضبط كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وتم التحفظ عليها وتحرير المحاضر اللازمة.