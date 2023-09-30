إنقاذ 177 شخصا على متن عبارة تحترق قبالة السواحل الإيطالية

نجح خفر السواحل الإيطالي في إنقاذ 177 شخصا بينهم 27 من أفراد طاقم عبارة اشتعلت فيها النيران في أثناء إبحارها من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية إلى بورتو إمبيدوكلي في صقلية.

نقل جميع الركاب إلى سفينة تابعة لخفر السواحل

ونقلت «سكاي نيوز»، بيان خفر السواحل، الذي أكد أنه نقل جميع الركاب إلى سفينة تابعة لخفر السواحل، وهم في طريقهم إلى بورتو إمبيدوكلي، باستثناء 3 عادوا إلى لامبيدوزا.

واستخدم خفر السواحل خراطيم المياه لتبريد الأجزاء المتضررة من العبارة المحترقة إذ اندلع الحريق في غرفة المحرك في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.

فقدان أكثر من 30 شخصا بعد غرق قاربين ينقلان مهاجرين قبالة سواحل إيطاليا

وشهدت نفس المنطقة في وقت سابق، فقدان أكثر من 30 شخصا بعد غرق قاربين ينقلان مهاجرين قبالة سواحل إيطاليا، حسبما نقلت «سكاي نيوز» عن المنظمة الدولية للهجرة، وتحدث الناجون عن فقدان أثر 28 شخصا كانوا على متن قارب، بينما جرى الإبلاغ عن فقدان ثلاثة آخرين من الثاني، بعد غرقهما قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا في ظل أجواء مناخية عاصفة.

وفتحت السلطات الايطالية تحقيقًا في غرق القاربين في مدينة أغريجنتي في جزيرة صقلية، ويعتقد أن القاربين كانا متهالكين أبحرا من صفاقس التونسية.