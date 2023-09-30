افتتاح المعرض الخيري بجامعة الإسكندرية غدا.. مستلزمات الدراسة بأسعار مخفضة

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، عن افتتاح المعرض السنوي لجامعة الإسكندرية غدا، ويضم مجموعة من الملابس والمصنوعات الجلدية والمستلزمات الدراسية والأدوات المكتبية لخدمة الطلاب والعاملين بالجامعة، ويستمر لمدة أسبوعين.

معرض سنوي لدعم الطلاب

وقال رئيس جامعة الإسكندرية، في تصريحات صحفية اليوم، على هامش تفقده انطلاق العام الدراسي والمعرض الذي يقام بمجمع العلوم الإنسانية، إن الجامعة تسعى دائما لتوفير هذا المعرض السنوي لدعم الطلاب وتوفير مستلزماتهم بأسعار مخفضة، وذلك ضمن الدور المجتمعي التي تلعبه جامعة الإسكندرية لطلابها.

وخلال الجولة قدم رئيس الجامعة التهنئة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين متمنياً لجميع منسوبيها التوفيق والسداد خلال العام الجامعي الجديد.

توافد الطلاب وانتظام الدراسة

فيما أشاد بما شاهده خلال الجولة من توافد الطلاب وانتظام الدراسة في أول أيامها وتواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس وسط أبنائهم الطلاب لمتابعة سير العملية التعليمية وتنظيم أجواء احتفالية لاستقبال الطلاب الجدد بمشاركة زملائهم القدامى.