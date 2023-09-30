حملات مكبرة لإزالة الإشغالات من محيط مدارس مرسى مطروح

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، عن تنفيذ حملات مكبرة لإزالة الإشغالات بالطرق، تحت إشراف نواب رئيس المدينة وإدارة تحسين البيئة وشرطة المرافق، حرصا على توفير سبل الراحة للطلاب وانتظام سير العملية التعليمية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، قبل انطلاق العام الدراسي الجديد غدا في جميع مدارس مطروح.

مراجعة تراخيص الأكشاك حول المدارس

وقال رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم، إن الحملات المكبرة من مجلس المدينة وشرطة المرافق تقوم يوميا برفع ومصادرة وإزالة كل أنواع إشغالات الطريق، بالإضافة إلى أنه سيتم المرور على الأكشاك لمراجعة التراخيص، خاصة المحيطة بالمدارس، لضبط المخالفين، لضمان عدم بيع منتجات مجهولة المصدر حفاظا على صحة الطلبة، طبقاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

ونبه رئيس مدينة مرسى مطروح على رفع كل أنواع الإشغالات من أمام أسوار المدارس خاصة المقاهي التي تفترش الأرصفة، مؤكدا تطبيق القانون على الجميع بدون استثناء، وعلى كل من يقوم بإشغال الطريق والأرصفة بدون وجه حق.

تعقيم وتطهير المدارس

وأشار رئيس المدينة إلى أنه جار تعقيم وتطهير المدارس في إطار استعدادات المدينة للعام الدراسي الجديد، من خلال قسم التطهير والتعقيم بمجلس المدينة، وجار العمل في باقي المدارس بالتنسيق مع عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، لاستقبال الطلاب والطالبات بالمدارس، ورفع كفاءة عدد من المدراس ذات الملاعب الترابية، وقص وتقليم أشجار الزينة داخل أسوار المدرسة بالإضافة إلى أعمال التجميل والتشجير لبعض المدارس بنطاق المدينة.