رئيس «محلية النواب» بعد مؤتمر «حكاية وطن»: الدولة تسير وفق طريق مخطط ومدروس

أشاد المهندس أحمد السجنيي رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بعرض المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر «حكاية وطن» والذي عقد اليوم بالعاصمة الإدارية وتضمن كل ما تحقق تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية.

مؤتمر حكاية وطن

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكّدًا أنَّ هذا العرض يؤكّد أننا على نسير على طريق مخطط تنموي مدروس ووجوبي و لا يوجد بدائل له، لافتًا إلى أنَّه في ضوء هذا العرض فدعمه ودعم المصريين لتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة يأتي لاستكمال الجهد المبذول لإعادة بناء هذا الوطن، كما أنَّه قرار نابع عن قناعة في العقل والوجدان بعيدًا عن أي عواطف أو أهواء.

الجمهورية الجديدة

كما أكّد أيضًا على ثقته بتلاحم الجميع في تجاوز مصر لأزمة نقص النقد الأجنبي الحالية، موضحا أنَّها قد تكون عنصر من عناصر معركة التنمية والبناء الشامل المتوقع للوصول إلى المستهدف الأكبر حيث التأسيس لـ الجمهورية الجديدة التي تحتوي على مقومات الصمود والتطور المستدام.