إنجازات متلاحقة.. تقدم بارز للجامعات المصرية بالتصنيفات العالمية في 10 سنوات

حققت الجامعات المصرية الحكومية والخاصة خلال الـ10 سنوات الماضية، تقدمًا بارزًا في التصنيفات العالمية الكبيرة والارتقاء بمكانتها المتميزة بمختلف المجالات والتخصصات، بجانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

ارتفاع عدد الجامعات لـ37 جامعة في تصنيف «التايمز» البريطاني

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقاً لتقرير صادر عنها، أنه في إطار اهتمام الوزارة بتحسين ترتيب الجامعات المصرية في أنظمة تصنيف الجامعات العالمية المختلفة، ضمن بنود الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي: ارتفع عدد الجامعات المصرية المدرجة في تصنيف التايمز البريطاني من 3 جامعات عام 2016 إلى 23 جامعة عام 2022، كما زاد عدد الجامعات المصرية المدرجة بتصنيف التايمز لتأثير الجامعات وفقًا لتحقيقها أهداف التنمية المُستدامة من 16 جامعة عام 2019 إلى 37 جامعة عام 2023، بالإضافة إلى ظهور أربع جامعات مصرية في التصنيف لأول مرة خلال العام 2023.

كما حققت مصر المرتبة الأولى أفريقياً للمرة الثالثة على التوالي منذ عام 2020 من بين 58 دولة أفريقية، يليها جنوب أفريقيا في المرتبة الثانية، يليها نيجيريا في المرتبة الثالثة، حيث بلغ إنتاج مصر 27% من إجمالي الناتج الإفريقي من المنشورات الدولية.

زيادة عدد الجامعات المدرجة في تصنيف QS البريطاني لـ15 جامعة

وتمّ إدراج 13 جامعة مصرية في تصنيف QS للتخصصات العلمية لعام 2023، وشهد هذا التصنيف ظهور الجامعات المصرية في 33 تخصصًا من بين 54 تخصصا فرعيا، وإدراج 31 جامعة مصرية في تصنيف QS للجامعات العربية خلال عام 2022.

كما أظهر تصنيف ليدن الهولندي لعام 2023، إدراج 13 جامعة مصرية من إجمالي 1411 في التصنيف لهذا العام.

كما حصلت جامعة أسيوط على المرتبة 832 عالميا، يليها جامعة طنطا بالمرتبة 907 عالميًا، ثم جاءت جامعة الأزهر في الترتيب 925 عالميا، يليها جامعة المنوفية بالترتيب 1062 عالميا، ثم جامعة بني سويف بالترتيب 1145 عالميا، يليها جامعة بنها بالترتيب 1232 عالميا، ثم جامعة المنيا بالترتيب 1311 عالميا، وجاءت جامعة كفر الشيخ بالمرتبة 1380 عالميا.