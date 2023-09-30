إطلاق قافلة لمحو الأمية في القاهرة خلال شهر أكتوبر.. الأماكن والمواعيد

أعلن حي حدائق القبة بمحافظة القاهرة عن إطلاق قافلة محو الأمية في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية مصر بلا أمية 2030 وذلك تحت رعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور حسام فوزي نائب المحافظ، ومتابعة محمد عبد الوهاب رئيس حي حدائق القبة، إذ تقوم إدارة حدائق القبة لتعليم الكبار بمتابعة إلهام السيد، مدير عام إدارة حدائق القبة لتعليم الكبار، بإجراء قوافل إعلامية لمحو الأمية للمساهمة في خدمة المجتمع والتيسير على المواطنين.

اختبارات محو الأمية

وأشار حي حدائق القبة إلى أنه سيتم إجراء اختبارات محو الأمية لسن 16 عاما فما فوق وتجرى من 11 صباحًا حتى الثانية ظهرًا، وتبدأ الاختبارات 2 أكتوبر، على أن يقدم الممتحن أصل بطاقة الرقم القومي، و2 صورة من البطاقة.

موعد اختبارات محو الأمية

وأوضح حي حدائق القبة أماكن ومواعيد اختبارات محو الأمية ففي يوم 2 أكتوبر يتم الاختبار في مسجد عين الحياة - الشيخ كشك سابقا - شارع مصر والسودان، وفي يوم 4 أكتوبر تجرى الاختبارات في مؤسسة جلال أبو الخير بشارع وسط البلد من شارع دايرالناحية، وفي يوم 9 أكتوبر تتم الاختبارات بمسجد محمد فرج بشارع الدويدار محطة الجراج، ويوم 10 أكتوبر تتم الاختبارات بمقر حزب حماى الوطن ب7 شارع سيدة سرور من إسكندر مينا، ويوم 16 أكتوبر في مسجد الوسيمي خلف حي حدائق القبة، وفي يوم 25 أكتوبر في مسجد عين الحياة بشارع مصر والسودان، ويوم 30 أكتوبر في مسجد حسان بن ثابت بميدان حدائق القبة.

وأشار حي حدائق القبة إلى تلقي أي استفسار بشأن محو الأمية من خلال إدارة محو الأمية وتعليم الكبار بمدرسة الشهيد وليد عبد السميع الابتدائية بشارع أحمد بسيوني بالحدائق.